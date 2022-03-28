Крым впервые за восемь лет полноценно обеспечили водой

Впервые за восемь лет воду пустили на всей протяженности Северо-Крымского канала

Впервые с 2014 года Крым удалось полноценно обеспечить пресной жидкостью. Воду из Днепра пустили на всей протяженности Северо-Крымского канала на полуострове, пишет РИА Новости.

По словам заместителя председателя Госкомводхоза Крыма Альберта Кангиева, за счет этого удалось решить возникшие восемь лет назад проблемы с водоснабжением в регионе. «Дефицита запасов воды в Крыму больше нет. У нас полные водохранилища, есть подземные водозаборы, есть днепровская вода в Северо-Крымском канале. Проблема с дефицитом воды больше не актуальна», — заявил Кангиев.

В Госкомводхозе отметили, что сейчас водохранилища естественного стока заполнились на 82 процента, а на фоне паводков объемы жидкости будут еще больше. Кангиев добавил, что система полностью готова обеспечить фермеров водой для сельскохозяйственных нужд.

До 2014 года Северо-Крымский канал протяженностью 400 километров обеспечивал большую часть потребностей полуострова в воде. Затем Украина перекрыла канал и прекратила подачу жидкости. В ходе спецоперации на Украине Минобороны России разблокировало русло и восстановило возможность подачи днепровской воды. Об успешном обеспечении Крыма водой ранее заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.