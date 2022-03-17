Крым полностью обеспечили водой

Вице-премьер Хуснуллин заявил об успешном выполнении задачи по обеспечению Крыма водой

Крым успешно обеспечили водой. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Республики Крым и Севастополя с президентом Владимиром Путиным, его слова приводит РИА Новости.

«Поставленная задача по надежному, качественному водообеспечению Крыма полностью выполнена», — заявил Хуснуллин. Вице-премьер добавил, что в связи с открытием Северо-Крымского канала сейчас пересматривается схема водоснабжения с целью максимально быстро интегрировать ее в систему полуострова.

В ходе спецоперации на Украине Минобороны России разблокировало Северо-Крымский канал и восстановило возможность подачи днепровской воды. На данный момент проводятся работы по очистке русла и восстановлению гидротехнических сооружений.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что возобновление работы Северо-Крымского канала навсегда решит проблему дефицита воды на полуострове. Он добавил, что это окажет положительное влияние на все отрасли.