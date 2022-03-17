Аксенов назвал способ навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму

Аксенов: открытие Северо-Крымского канала навсегда решит проблему дефицита воды в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал способ навсегда решить проблему дефицита воды в регионе. Об этом он заявил в интервью изданию «Известия».

По его словам, возобновление работы Северо-Крымского канала поможет справиться с дефицитом. Глава региона объяснил, что данный шаг позитивно скажется на развитии всех отраслей.

Помимо этого, Аксенов добавил, что уже сейчас многие водохранилища заполнены и без канала, хотя еще не было таяния снега. Он также подчеркнул, что восстановление канала перевешивает влияние санкций на социально-экономическую ситуацию в Крыму.

Ранее премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что Северо-Крымский канал, разблокированный российскими военными на территории Украины, наполнился днепровской водой до первой насосной станции на территории полуострова.

Строительство Северо-Крымского канала, который был предназначен для снабжения засушливых зон республики и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, шло в период с 1961 по 1971 год.

Канал использовали не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов полуострова.

