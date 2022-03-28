Назван объем направленной в Донбасс гуманитарной помощи из России

МЧС России сообщило о доставке в Донбасс 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Общий объем направленной в Донбасс гуманитарной помощи из России превысил 9,5 тысячи тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным ведомства, основу доставленной на Украину, в ДНР и ЛНР помощи составили продукты питания, предметы первой необходимости, мобильные электростанции, а также строительные материалы. Грузы предназначены, в первую очередь, для жителей пострадавших из-за боевых действий городов и поселков.

Ранее Народная милиция ДНР назвала число эвакуированных из окруженного Мариуполя мирных жителей. Беженцев направили в центр помощи гражданским, который координирует МЧС республики.