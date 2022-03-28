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Силы ДНР вывели из Мариуполя еще несколько сотен человек

В ДНР сообщили об эвакуации еще 272 человек из Мариуполя

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народная милиция ДНР помогла вывести из Мариуполя еще несколько сотен человек, оказавшихся заблокированными из-за боевых действий. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики.

По данным ведомства, 28 марта из города были эвакуированы еще 272 человека, включая 66 детей.

«В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — говорится в сообщении. Командование также призвало мирных жителей воздержаться от любых контактов и столкновений с украинскими войсками.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о взятии контроля над всеми окраинами Мариуполя. Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и подразделениями националистов продолжаются преимущественно в центре города.

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Алевтина Запольская
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