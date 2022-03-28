Обезьяна попыталась поцеловать кошку и попала на видео

Обезьяна влюбилась в кошку и была отвергнута

Обезьяна влюбилась в кошку и попыталась поцеловать ее, но была отвергнута. Встреча животных попала на видео, которое опубликовано на сайте India.com.

Запись стала вирусной в соцсетях и набрала 12,7 тысячи лайков. На ней видно, как хозяйка помогает своей белой кошке подружиться с обезьяной. Примат выглядит завороженным, когда женщина наклоняется со своей кошкой и протягивает ее лапу.

Обезьяна, которая, похоже, влюбляется в кошку с первого взгляда, по-джентльменски берет ее за лапу. Затем она нюхает и пытается поцеловать кошку в губы.

Кошке, по всей видимости, тоже нравится встреча с любящим и нежным созданием, но она явно не готова к «любви с первого поцелуя» и отворачивается, разбив обезьяне сердце.

Поняв, что ее отвергли, обезьяна возвращается к сородичам.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Чхаттисгарх обезьяна усыновила щенка и отказалась возвращать его людям. Макака утащила собаку на крышу сарая и несколько дней ухаживала за ней, кормила ее и следила, чтобы та не свалилась на землю.