Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Обезьяна попыталась поцеловать кошку и попала на видео

Обезьяна влюбилась в кошку и была отвергнута

Обезьяна влюбилась в кошку и попыталась поцеловать ее, но была отвергнута. Встреча животных попала на видео, которое опубликовано на сайте India.com.

Запись стала вирусной в соцсетях и набрала 12,7 тысячи лайков. На ней видно, как хозяйка помогает своей белой кошке подружиться с обезьяной. Примат выглядит завороженным, когда женщина наклоняется со своей кошкой и протягивает ее лапу.

Обезьяна, которая, похоже, влюбляется в кошку с первого взгляда, по-джентльменски берет ее за лапу. Затем она нюхает и пытается поцеловать кошку в губы.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа

Кошке, по всей видимости, тоже нравится встреча с любящим и нежным созданием, но она явно не готова к «любви с первого поцелуя» и отворачивается, разбив обезьяне сердце.

Поняв, что ее отвергли, обезьяна возвращается к сородичам.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Чхаттисгарх обезьяна усыновила щенка и отказалась возвращать его людям. Макака утащила собаку на крышу сарая и несколько дней ухаживала за ней, кормила ее и следила, чтобы та не свалилась на землю.

Алиса Дмитриева
Комментарии отключены
Последние новости
Кадыров приехал в Мариуполь
Редкую карточку с покемоном продали на аукционе за рекордные 420 тысяч долларов
Кириллу Серебренникову отменили условное осуждение
Чимаев дал совет попросившему уволить себя из UFC бойцу
Кадыров встретился с объявленным Киевом погибшим генералом
СКР показал видео из красноярского детсада после стрельбы
В Чечне объяснили приезд Кадырова в Мариуполь
В Госдуме прокомментировали предстоящие переговоры России и Украины в Стамбуле
Хирург рассказал об опасности появления темной полосы на ногте
Рассекречены сроки выхода новой подписки PlayStation
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.