Уничтожение украинских установок РСЗО «Град» показали на видео

Минобороны России показало кадры уничтожения украинских установок РСЗО «Град»

Минобороны России показало кадры уничтожения украинских установок РСЗО «Град», которые вели огонь с замаскированных огневых позиций. Видео в понедельник, 28 марта, публикует «Пятый канал» в своем Telegram.

Уточняется, что реактивные системы залпового огня были обнаружены с помощью БПЛА, а затем уничтожены высокоточным оружием.

Ранее 28 марта официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что группировка ВС РФ в ходе наступления вышла к южным окраинам Новоселовки. Он отметил также, что авиация и средства противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил России за сутки сбили в воздухе четыре самолета Су-24 Военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).