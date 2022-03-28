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Минобороны заявило о выходе войск России к южным окраинам Новоселовки

Минобороны заявило о выходе группировки российских войск к южным окраинам Новоселовки

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Группировка российских войск в ходе наступления вышла к южным окраинам Новоселовки. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 28 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что группировка войск продолжила успешные наступательные действия и вклинилась на два километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Генерал-майор также отметил, что авиация и средства противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил России за сутки сбили в воздухе четыре самолета Су-24 Военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью.

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Анна Щербакова
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