Минобороны заявило о выходе войск России к южным окраинам Новоселовки

Минобороны заявило о выходе группировки российских войск к южным окраинам Новоселовки

Группировка российских войск в ходе наступления вышла к южным окраинам Новоселовки. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 28 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что группировка войск продолжила успешные наступательные действия и вклинилась на два километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Генерал-майор также отметил, что авиация и средства противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил России за сутки сбили в воздухе четыре самолета Су-24 Военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью.