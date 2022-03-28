Япония заявила об отсутствии возможности конфисковать валютные резервы России

Министр финансов Судзуки заявил, что в Японии нет закона, чтобы конфисковать резервы ЦБ РФ

Япония заявила об отсутствии возможности конфисковать валютные резервы Центробанка России. Как пояснил в рамках парламентского заседания министр финансов Сюнъити Судзуки, в стране нет закона, позволяющего это сделать, передает ТАСС.

Таким образом глава Минфина ответил на вопрос, может ли Япония принять соответствующие меры в рамках введенных санкций.

«В целом, в нашем законодательстве, в том числе законе о Банке Японии, нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии», — указал Судзуки.

25 марта Япония расширила санкции против России, в новый, третий по счету, пакет ограничений попали 25 россиян и 81 организация, кроме того, был запрещен экспорт предметов роскоши. В санкционном списке оказались официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, глава «Северстали» Алексей Мордашов. Под ограничения попали российские автомобильный и строительный заводы, некоторые производители электроники.

