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ЕК рекомендовала лишить россиян с «золотыми паспортами» гражданства стран ЕС

Еврокомиссия рекомендовала отменить гражданство ЕС для россиян и белорусов под санкциями

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) призвала страны Европейского союза (ЕС) рассмотреть возможность лишения россиян и белорусов, попавших в санкционные списки, гражданства государств объединения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для устранения рисков Еврокомиссия рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме "золотых паспортов", если они находятся в санкционных списках по Украине», — заявила представитель ЕК.

В Еврокомиссии также призвали государства-члены объединения отменить все существующие схемы выдачи гражданства за инвестиции в экономику страны и обеспечить четкий контроль для изучения рисков, связанных с указанными возможностями.

27 февраля сообщалось, что Евросоюз откажется от «золотых паспортов» для граждан России и их семей. Об этом сообщило правительство Германии. Отмечалось, что к данным ограничениям присоединятся США, Великобритания и Канада.

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Виктория Кондратьева
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