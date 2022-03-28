Составлен портрет типичного россиянина-новичка в соцсетях

«Одноклассники» составили портрет новых пользователей на платформе

«Одноклассники» зафиксировали рекордный прирост аудитории, проанализировали профили новых пользователей и составили портрет типичного россиянина-новичка в соцсети. Об этом сообщается в пресс-релизе платформы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, стало известно, что наиболее часто на ней регистрируются пользователи в возрасте от 25 до 45 лет, общая доля мужчин и женщин составляет 49 и 51 процент соответственно, что коррелирует с ядром активной аудитории соцсети в целом.

При этом в топ городов России по числу новых юзеров входят Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону и Ставрополь. Самыми популярными артистами среди новичков оказались Artik & Asti, Anivar и ZIVERT, а самыми прослушиваемыми треками — «Грустный дэнс» группы Artik & Asti feat. Артем Качер, а также «Любимый человек» в исполнении ANIVAR.

Кроме того, с начала марта для посещения платформы 44 процента пользователей использовали устройства на базе Android, 10 процентов — на базе iOS, а каждый пятый пользователь заходил на портал с десктопной версии соцсети.

Отмечается, что за последний месяц пользователи после регистрации создали свыше 4,3 миллиона дружб, а при первом общении чаще всего использовали подарки и стикеры (в топ-5 вошли приветствия с изображением котов). Также они отправили свыше 5,8 миллиона подарков, 1,9 миллиона стикеров в сообщениях и опубликовали почти полмиллиона фото и видео в сервисе «Моменты». При этом количество создаваемых групп в неделю выросло на 56 процентов, загрузки фото в соцсети — на 35 процентов, а число авторов фотографий — на 26 процентов.