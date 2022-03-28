Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Уроженец Азербайджана получил срок за похищение россиянки

В Чите уроженца Азербайджана осудили на пять лет за похищение сожительницы

В Забайкальском крае за похищение сожительницы к пяти годам и двум месяцам колонии строгого режима приговорен 38-летний уроженец Азербайджана. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина приехал в Читу к своей бывшей сожительнице и затеял с ней ссору, которая быстро переросла в серьезный конфликт. В какой-то момент осужденный выхватил охотничий нож и пригрозил девушке, что убьет ее, если та откажется поехать с ним. Жертва преступления подчинилась.

Похититель направился в Хабаровск, но по пути остановился в переночевать в Шимановске. В это время похищенной и удалось сбежать, после чего она немедленно обратилась в полицию. Уроженец Азербайджана был задержан. В отношении него завели и расследовали уголовное дело по статье 126 («Похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья») УК РФ.

22 марта сообщалось, что в Подмосковье задержаны четверо подозреваемых в похищении человека и разбое на юго-востоке Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Комментарии отключены
Последние новости
Европейские страны обвинили в недальновидном введении санкций против России
Фото Жириновского и Чака Норриса в московском ресторане развеселило сеть
Уроженец Азербайджана получил срок за похищение россиянки
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение в Израиле
В сети перечислили лучшие способы закончить неприятный разговор
Дерматолог предупредила россиян о вреде стирального порошка для кожи
Россиянам пообещали потепление
Владимир Кличко оценил решение Усика покинуть Украину ради боя с Джошуа
В ООН заявили об угрозе «катастрофического голода»
Fitch отозвал рейтинги России из-за санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.