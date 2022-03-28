Уроженец Азербайджана получил срок за похищение россиянки

В Чите уроженца Азербайджана осудили на пять лет за похищение сожительницы

В Забайкальском крае за похищение сожительницы к пяти годам и двум месяцам колонии строгого режима приговорен 38-летний уроженец Азербайджана. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина приехал в Читу к своей бывшей сожительнице и затеял с ней ссору, которая быстро переросла в серьезный конфликт. В какой-то момент осужденный выхватил охотничий нож и пригрозил девушке, что убьет ее, если та откажется поехать с ним. Жертва преступления подчинилась.

Похититель направился в Хабаровск, но по пути остановился в переночевать в Шимановске. В это время похищенной и удалось сбежать, после чего она немедленно обратилась в полицию. Уроженец Азербайджана был задержан. В отношении него завели и расследовали уголовное дело по статье 126 («Похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья») УК РФ.

22 марта сообщалось, что в Подмосковье задержаны четверо подозреваемых в похищении человека и разбое на юго-востоке Москвы.