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В России приостановили продажу туров за рубеж

Глава Ростуризма Догузова заявила о приостановке туроператорами продаж зарубежных туров

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Российские туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству зарубежных направлений. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, пишет РИА Новости.

По словам Догузовой, туроператоры приняли данное решение исходя из текущей ситуации с авиарейсами. «Решения по новым полетным программам будут приниматься после того, как мы вернем всех своих туристов домой», — добавила она.

Глава Ростуризма также попросила туристов ответственно подходить к планированию поездок за рубеж и принимать во внимание все возможные сложности и постоянно меняющиеся обстоятельства.

Ранее в марте были оценены затраты туроператоров на вывоз российских туристов, застрявших за границей из-за западных санкций. По словам директор ассоциации «Турпомощь», вице-президента Российского союза туриндустрии Александра Осауленко, участники туррынка уже потратили десятки миллиардов рублей на возвращение туристов на родину.

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Дарья Рыбак
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