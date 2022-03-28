Редкую карточку с покемоном продали на аукционе за рекордные 420 тысяч долларов

Карточку с изображением покемона Чаризарда продали за рекордные 420 тысяч долларов

Редкую карточку 1999 года с покемоном продали на аукционе за 420 тысяч долларов (41,3 миллиона рублей) — третью по величине сумму, когда-либо заплаченную за подобную карточку. Об этом сообщает Insider.

Карточка с изображением покемона Чаризарда была продана 19 марта. По данным крупнейшего в мире маркетплейса, на котором торгуют игровыми картами PWCC, 420 тысяч долларов — рекордная сумма, которую когда-либо платили за карточку с изображением Чаризарда.

Во многом высокая цена обусловлена состоянием карточки — она была абсолютно новой.

Ранее сообщалось, что житель английского города Сент-Айвс, графство Кембриджшир, нашел дома старые карточки с покемонами, продал их на аукционе и разбогател на 19,4 тысячи фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей). Аукционный дом Hansons Auctioneers оценил оба набора как чрезвычайно редкие — оказалось, что карточки привезли из Америки в 2001 году.