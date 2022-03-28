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Мастер пирсинга раскрыл самые странные случаи из практики

Мастер пирсинга раскрыл самые странные случаи, которые произошли с его клиентами

Фото: Shutterstock

Английский мастер пирсинга и владелец салона Metal Morphosis Бен Харрис раскрыл самые странные случаи, которые произошли с клиентами его студии за последние 30 лет практики. Соответствующий материал приводит издание The Sun.

Известно, что Харрис унаследовал от отца салон, клиентами которого являлся целый ряд знаменитостей, включая модель Кейт Мосс, певицу Келли Осборн и шеф-повара Гордона Рамзи. «Также мой папа делал проколы раввинам, священникам и политикам», — поделился британец.

По его словам, за длительный срок работы у него и сотрудников накопилось немало необычных историй о посетителях. Так, например, один из гостей попросил отдать ему используемую на сеансе иглу, поскольку боялся, что его могут клонировать, а другой — признался, что протирает место прокола собственной мочой.

«Однажды к нам пришел клиент массивного телосложения, состоявший в мотоклубе "Ангелы ада". Он был покрыт татуировками и хотел сделать пирсинг мочки уха. После того как мы закончили процедуру, он заплакал и потерял сознание... Потом мужчина стонал от боли. К нам он больше не возвращался», — рассказал еще про одного посетителя Харрис.

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Кроме того, среди клиентов оказался 88-летний мужчина, который согласился на пирсинг сосков, чтобы произвести впечатление на молодую подругу, а также 60-летний гость, который сделал 48 проколов в течение полугода.

Ранее в марте мастер салона красоты из США раскрыла особенности поведения клиентов, которые раздражают ее на работе. На первом месте в списке оказались люди, которые приподнимают голову во время мытья волос, а затем высказывают недовольство из-за намокшей одежды.

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Алина Гостева
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