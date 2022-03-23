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Парикмахер раскрыла раздражающие ее поступки клиентов

Мастер салона красоты из США перечислила в TikTok свои главные претензии к клиентам

Фото: Adam Winger / Unsplash

Мастер салона красоты из США раскрыла особенности поведения клиентов, которые раздражают ее на работе. На TikTok-ролик пользовательницы с никнеймом styledbyshannon обратили внимание в The Sun.

На кадрах короткого видео сотрудница парикмахерской Шеннон перечислила свои главные претензии к посетителям. На первом месте в ее списке оказались люди, которые приподнимают голову во время мытья волос, а затем высказывают недовольство из-за намокшей одежды. За ними последовали любители пообщаться с мастером, пока последний укладывает их пряди феном. По словам героини материала, их часто возмущает тот факт, что парикмахер не может расслышать их речь. Кроме того, девушка отметила, что неприятным аспектом ее деятельности являются завышенные ожидания клиентов по поводу результата стрижки.

Публикация Шеннон стала вирусной и набрала около 80 тысяч просмотров, пользователи соцсети обсудили доводы американки в комментариях. «Мой мастер постоянно пытается поговорить со мной, когда сушит голову. Я ничего не слышу, и меня это раздражает!», «Клиент всегда прав! Он может вести себя, как пожелает», «Я работаю в салоне красоты и постоянно прошу клиентов не поднимать голову из мойки. Позволь человеку однажды это сделать: пусть он почувствует, как вода стекает по его спине», — высказались они.

Ранее в марте еще один американский парикмахер назвала самые ненавистные ей и ее коллегам типы клиентов. К первой категории таковых она причислила людей, которые заявляют, что хотят кардинальных перемен во внешности, однако в действительности к ним не готовы. «Они думают, что хотят перемен, но на самом деле они им не нужны: "Я хочу стать совершенно другим человеком, но вы отстригите, пожалуйста, только полдюйма волос"», — привела пример мастер.

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Дина Васильева
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