Минобороны сообщило об издевательствах украинских военных над мариупольцами

Минобороны сообщило о найденных в Мариуполе убитых мирных жителях со следами пыток

В Мариуполе находят тела жертв украинских военных со следами пыток и издевательств. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По словам представителя Минобороны, в подвалах зданий обнаружены тела мирных жителей «со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой». Также, указал он, есть свидетельства того, что бойцы ВСУ, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами. Кроме того, Мизинцев рассказал об обстрелах украинскими военными из минометов очереди у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи продовольствия и питьевой воды.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пыток и убийства женщины в Мариуполе. По данным следствия, над жертвой издевались украинские националисты из батальона «Азов».

28 марта сообщалось, что силы Донецкой народной республики (ДНР) пресекли эвакуацию из Мариуполя командира украинского полка «Азов» Дениса Прокопенко и командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка. Отмечается, что украинские командиры планировали с помощью вертолета улететь с территории завода «Азовсталь» и покинуть таким образом окруженный город. В ведомстве уточнили, что вылетевшее к Прокопенко и Баранюку украинское воздушное судно было сбито средствами противовоздушной обороны (ПВО) ДНР еще до приближения к Мариуполю.