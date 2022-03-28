Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины в Мариуполе

СКР расследует пытки и убийство женщины украинскими военными в Мариуполе

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пыток и убийства женщины в городе Мариуполе. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает СКР.

По данным следствия, тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база украинских военных. «По имеющимся данным, украинские националисты из батальона "Азов" долгое время издевались над девушкой — жительницей Мариуполя, причиняя телесные повреждения», — заявили в СКР.

Следователи планируют установить все обстоятельства случившегося и лиц, причастных к совершению жестокого преступления.

27 марта сообщалось, что Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения украинских военных с пленными военнослужащими.