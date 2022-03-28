В Йошкар-Оле пройдет выставка древних рептилий

В Йошкар-Оле в Национальном музее Марий Эл имени Евсеева пройдет выставка с костями древних рептилий. Об этом сообщает Yocity12.

Палеонтологические материалы предоставит Вятский музей, посетителям будет доступно около 50 экспонатов, среди которых будут археоптериксы, птеродактили, ящеры и рептилии.

Выставка начнет работу 8 апреля.

Ранее сообщалось, что в Хакасии прошло открытие Года археологи, приуроченного к 300-летию первых научных раскопок на территории республики под руководством Даниила Готлиба Мессершмидта. В республике зарегистрированы тысячи объектов археологического наследия разных эпох, которые всегда представляли большой интерес как для российских, так и для зарубежных специалистов.