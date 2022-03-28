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Ведущий «Оскара» отказался обращаться в полицию после удара Уилла Смита

Шоумен Крис Рок отказался обращаться в полицию после удара актера Уилла Смита на «Оскаре»

Фото: Dave Bedrosian / globallookpress.com

Американский ведущий и комик Крис Рок отказался писать заявление в полицию на актера Уилла Смита после того, как артист ударил его на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом пишет Variety.

«[Конфликт] произошел во время программы вручения наград Академии. Во время инцидента один человек нанес удар другому. Участник события отказался обращаться в полицию», — сообщили в правоохранительных органах Лос-Анджелеса. Там же отметили, что если пострадавший изменит свое решение, то будет начато полноценное расследование.

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Организаторы церемонии вручения «Оскара», в свою очередь, осудили инцидент. Они заявили, что не оправдывают насилие.

Причиной столкновения стало замечание Рока «об удивительной, очень короткой прическе» супруги Смита, которая страдает от алопеции (аутоиммунное заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Комик сравнил ее с героиней фильма «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил ведущего по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его женой.

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Сергей Равин
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