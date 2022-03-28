Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

На курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль бега Rosa Run

Темой фестиваля бега Rosa Run станут строчки из песни группы «Мираж»

Фото: Shutterstock

Фестиваль бега Rosa Run в седьмой раз пройдет на курорте «Роза Хутор» с 1 по 4 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу курорта.

В этом году тематикой фестиваля стали строчки из песни «Музыка нас связала» группы «Мираж» — каждый день участники будут проходить беговые дистанции под треки разных музыкальных стилей.

1 мая пройдет забег в семь километров на вершину горы «Роза Пик». На второй день будет организован тимбилдинг, во время которого командам предстоит выполнять совместные задания на дистанции в 10 километров.

На следующий день участников ждет первый вечерний забег в истории фестиваля, а в заключительный день традиционно пройдет трейл-раннинг по двум трассам: Rosa Green Trail на восемь километров и Rosa Red Trail на 26 километров.

«Фестиваль Rosa Run — это особое мероприятие для нашей команды. Горы, живописные трассы и невероятная атмосфера сплоченности каждый год привлекает все больше участников. Мы всегда стараемся придумывать что-то новое», — рассказал генеральный директор и партнер Rosa Run и Ironstar Андрей Кавун.

Ранее, 26 марта, в Томске прошла IV Лыжная Спартакиада среди детей «Малыши открывают спорт». Участниками стали юные спортсмены от двух до восьми лет из Томской и Новосибирской областей. Победителей наградили кубками, медалями, дипломами. Кроме того, каждый ребенок на финише получил шоколадную медаль с символикой праздника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Комментарии отключены
Последние новости
Кадыров приехал в Мариуполь
Обезьяна попыталась поцеловать кошку и попала на видео
В Госдуме допустили скорую отмену санкций против российской авиации
Навка дала совет обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ французской фигуристке
В Совфеде заявили о «ледяной войне» между Россией и Западом
Силы ДНР вывели из Мариуполя еще несколько сотен человек
Оскорбления Байдена в адрес Путина сочли крупнейшей оплошностью в его карьере
Курс рубля вырос
Оценено значение торговли с Европой за рубли для цен на бензин в России
Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.