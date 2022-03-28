На курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль бега Rosa Run

Темой фестиваля бега Rosa Run станут строчки из песни группы «Мираж»

Фестиваль бега Rosa Run в седьмой раз пройдет на курорте «Роза Хутор» с 1 по 4 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу курорта.

В этом году тематикой фестиваля стали строчки из песни «Музыка нас связала» группы «Мираж» — каждый день участники будут проходить беговые дистанции под треки разных музыкальных стилей.

1 мая пройдет забег в семь километров на вершину горы «Роза Пик». На второй день будет организован тимбилдинг, во время которого командам предстоит выполнять совместные задания на дистанции в 10 километров.

На следующий день участников ждет первый вечерний забег в истории фестиваля, а в заключительный день традиционно пройдет трейл-раннинг по двум трассам: Rosa Green Trail на восемь километров и Rosa Red Trail на 26 километров.

«Фестиваль Rosa Run — это особое мероприятие для нашей команды. Горы, живописные трассы и невероятная атмосфера сплоченности каждый год привлекает все больше участников. Мы всегда стараемся придумывать что-то новое», — рассказал генеральный директор и партнер Rosa Run и Ironstar Андрей Кавун.

Ранее, 26 марта, в Томске прошла IV Лыжная Спартакиада среди детей «Малыши открывают спорт». Участниками стали юные спортсмены от двух до восьми лет из Томской и Новосибирской областей. Победителей наградили кубками, медалями, дипломами. Кроме того, каждый ребенок на финише получил шоколадную медаль с символикой праздника.