В Томске проведут Спартакиаду для юных спортсменов

В Томске 26 марта проведут IV Лыжную Спартакиаду среди детей «Малыши открывают спорт»

На стадионе спортшколы «Кедр» в Томске проведут IV Лыжную Спартакиаду среди детей «Малыши открывают спорт», соревнования состоятся в субботу, 26 марта. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Участниками Спартакиады станут лыжники от двух до восьми лет из Томской и Новосибирской областей. В 10:30 начнется забег на 200 метров для самых юных спортсменов — малышей от двух до четырех лет, они будут соревноваться без учета времени.

В 12:00 назначен старт забега детей от пяти до восьми лет — участники этой возрастной категории будут проходить трассу уже на время.

Победителей наградят кубками, медалями, дипломами. Кроме того, каждый ребенок на финише получит шоколадную медаль с символикой праздника и сладкий приз независимо от результатов.

Спартакиада пройдет при поддержке департамента образования Томска, Педагогического общества России и Семейного мультиспортивного клуба «Ловкий Лео».

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