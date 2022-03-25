Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Томске проведут Спартакиаду для юных спортсменов

В Томске 26 марта проведут IV Лыжную Спартакиаду среди детей «Малыши открывают спорт»

Фото: Globallookpress.com

На стадионе спортшколы «Кедр» в Томске проведут IV Лыжную Спартакиаду среди детей «Малыши открывают спорт», соревнования состоятся в субботу, 26 марта. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Участниками Спартакиады станут лыжники от двух до восьми лет из Томской и Новосибирской областей. В 10:30 начнется забег на 200 метров для самых юных спортсменов — малышей от двух до четырех лет, они будут соревноваться без учета времени.

В 12:00 назначен старт забега детей от пяти до восьми лет — участники этой возрастной категории будут проходить трассу уже на время.

Победителей наградят кубками, медалями, дипломами. Кроме того, каждый ребенок на финише получит шоколадную медаль с символикой праздника и сладкий приз независимо от результатов.

Спартакиада пройдет при поддержке департамента образования Томска, Педагогического общества России и Семейного мультиспортивного клуба «Ловкий Лео».

Ранее в марте стало известно, что в 2022 году на Алтае создадут детскую школу по стрельбе из национального лука. Как рассказала президент Союза национальных видов спорта России Кристина Карамышина, открытие школы необходимо для развития молодежного направления этноспорта и сохранения национальных традиций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Материалы по теме:
«Наедине с природой и собственным адреналином» Что такое маунтинбайк и где находятся лучшие велосипедные трассы в России?
«Наедине с природой и собственным адреналином»Что такое маунтинбайк и где находятся лучшие велосипедные трассы в России?
12 ноября
«Сложно? Да. Стоит ли оно того? Однозначно!» Самые интересные и экстремальные места для дайвинга в России
«Сложно? Да. Стоит ли оно того? Однозначно!»Самые интересные и экстремальные места для дайвинга в России
16 ноября
Мария Гейн
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны допустило штурм блокированных украинских городов
Минобороны заявило о десятке дрейфующих в Черном море украинских мин
Минобороны России озвучило общие потери ВСУ
Сети фастфуда избавятся от токсичной упаковки
США отказались давить на Украину ради дипломатических договоренностей с Россией
Казанскому стрелку Галявиеву продлили арест на два месяца
Стилистка перечислила идеальную одежду для каждого типа фигуры
Минобороны России сообщило о блокировании Киева и еще четырех городов Украины
Письмо в бутылке из Америки нашли во Франции через 27 лет
Генштаб России раскрыл два варианта спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.