Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Северной Осетии высадят тысячи деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В Северной Осетии высадят две тысячи деревьев в рамках акции «Сад памяти»

Фото: Минприроды Северной Осетии

В Северной Осетии участники акции «Сад памяти» высадят две тысячи деревьев в память о героях — уроженцах села Старый Батако. Как сообщает ТАСС, в этом селе родились три будущих Героя Советского Союза — Исса Плиев, Константин Ходов, Георгий Бзаров.

«Первые 2 000 саженцев в рамках международной акции "Сад памяти" высадят в память о Героях Советского Союза, выходцах из селения Старый Батако. Это единственное село в Осетии, из которого вышли три Героя Советского Союза: Исса Плиев, Константин Ходов, Георгий Бзаров. Оно внесло особый вклад в победу над фашизмом. Из Старого Батако было мобилизовано 250 человек, 137 из них не вернулись с войны», — рассказали в Минприроды республики.

Акция пройдет 8 апреля, в ней примут учатие лесоводы и волонтеры, которые высадят саженцы грецкого ореха.

Исса Плиев — генерал армии, дважды Герой Советского Союза, Герой Монгольской Республики. Во время Великой Отечественной войны стал единственным воином-кавалеристом, удостоенным звания дважды Героя Советского Союза.

Константин Ходов участвовал в битве под Сталинградом, был ранен. На фронт вернулся летом 1943 года, участвовал в боях за освобождение Украины. Звание Героя Советского Союза получил за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом отвагу и геройство».

Подполковник Георгий Николаевич Бзаров, командуя 32-м гвардейским стрелковым полком, в ночь на 29 сентября 1943 года форсировал Днепр в районе деревни Глушец. Полк захватил плацдарм, обеспечив наступление дивизии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
В Госдуме заявили о потере Киевом шанса сохранить Украину в нынешних границах
Apple сократит выпуск iPhone и AirPods
Названо число вернувшихся на родину рейсами авиакомпании «Россия» туристов
Оценены запасы техники Apple и Samsung в России
Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ и вошел в историю
Роскомнадзор заблокировал сайт еще одного СМИ
Британский флот присоединился к группировке НАТО в Балтийском море
Бузова вернулась в соцсети и вызвала споры среди фанатов
Подразделения ВДВ России уничтожили беспилотники ВСУ в Киевской области
Британский флот доставил в Эстонию снабжение для сил НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.