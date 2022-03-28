В Северной Осетии высадят тысячи деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В Северной Осетии высадят две тысячи деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В Северной Осетии участники акции «Сад памяти» высадят две тысячи деревьев в память о героях — уроженцах села Старый Батако. Как сообщает ТАСС, в этом селе родились три будущих Героя Советского Союза — Исса Плиев, Константин Ходов, Георгий Бзаров.

«Первые 2 000 саженцев в рамках международной акции "Сад памяти" высадят в память о Героях Советского Союза, выходцах из селения Старый Батако. Это единственное село в Осетии, из которого вышли три Героя Советского Союза: Исса Плиев, Константин Ходов, Георгий Бзаров. Оно внесло особый вклад в победу над фашизмом. Из Старого Батако было мобилизовано 250 человек, 137 из них не вернулись с войны», — рассказали в Минприроды республики.

Акция пройдет 8 апреля, в ней примут учатие лесоводы и волонтеры, которые высадят саженцы грецкого ореха.

Исса Плиев — генерал армии, дважды Герой Советского Союза, Герой Монгольской Республики. Во время Великой Отечественной войны стал единственным воином-кавалеристом, удостоенным звания дважды Героя Советского Союза.

Константин Ходов участвовал в битве под Сталинградом, был ранен. На фронт вернулся летом 1943 года, участвовал в боях за освобождение Украины. Звание Героя Советского Союза получил за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом отвагу и геройство».

Подполковник Георгий Николаевич Бзаров, командуя 32-м гвардейским стрелковым полком, в ночь на 29 сентября 1943 года форсировал Днепр в районе деревни Глушец. Полк захватил плацдарм, обеспечив наступление дивизии.

