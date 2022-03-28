Германия обвинила Россию в нарушении правил миропорядка

Канцлер Германии Шольц заявил, что Россия пострадает из-за нарушения правил миропорядка

Власти России нарушили правила миропорядка, применив силу для смещения границ. В этом обвинил официальную Москву канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

Глава немецкого правительства заявил, что Россия сильнее других стран пострадает от последствий своих действий. Он напомнил, что все страны, включая Россию, согласились после 1990-го с тем, что необходимость гарантировать безопасность в Европе является одной из основных тем в повестке послевоенного периода.

Шольц призвал Москву остановить военную операцию на Украине. «Мы будем укреплять свои силы, чтобы не произошло нападения на страны Евросоюза или НАТО, потому что мы достаточно сильны, чтобы ответить на него», — заверил он.

Ранее Шольц выступил против резкого эмбарго на российские энергоресурсы и заявил, что не планирует его вводить. Политик пояснил, что ФРГ будет постепенно сокращать зависимость от российских угля и газа, поскольку быстрый запрет может негативно сказаться на рынке труда и промышленности.