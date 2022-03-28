Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия обвинила Россию в нарушении правил миропорядка

Канцлер Германии Шольц заявил, что Россия пострадает из-за нарушения правил миропорядка

Фото: Johanna Geron / Reuters

Власти России нарушили правила миропорядка, применив силу для смещения границ. В этом обвинил официальную Москву канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

Глава немецкого правительства заявил, что Россия сильнее других стран пострадает от последствий своих действий. Он напомнил, что все страны, включая Россию, согласились после 1990-го с тем, что необходимость гарантировать безопасность в Европе является одной из основных тем в повестке послевоенного периода.

Шольц призвал Москву остановить военную операцию на Украине. «Мы будем укреплять свои силы, чтобы не произошло нападения на страны Евросоюза или НАТО, потому что мы достаточно сильны, чтобы ответить на него», — заверил он.

Ранее Шольц выступил против резкого эмбарго на российские энергоресурсы и заявил, что не планирует его вводить. Политик пояснил, что ФРГ будет постепенно сокращать зависимость от российских угля и газа, поскольку быстрый запрет может негативно сказаться на рынке труда и промышленности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Комментарии отключены
Последние новости
Кадыров приехал в Мариуполь
Обезьяна попыталась поцеловать кошку и попала на видео
В Госдуме допустили скорую отмену санкций против российской авиации
Навка дала совет обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ французской фигуристке
В Совфеде заявили о «ледяной войне» между Россией и Западом
Силы ДНР вывели из Мариуполя еще несколько сотен человек
Оскорбления Байдена в адрес Путина сочли крупнейшей оплошностью в его карьере
Курс рубля вырос
Оценено значение торговли с Европой за рубли для цен на бензин в России
Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.