Экономист высказался о судьбе серого рынка техники Apple и Samsung в России

Экономист Надоршин предрек рост объемов серого рынка западной техники в России

После приостановки официальных поставок западной техники в Россию «серый» рынок электроники ждет рост, считает экономист Евгений Надоршин. Он добавил, что цены на продукцию вырастут сопоставимо ослаблению рубля, но не сильнее, поскольку «серый» рынок всегда дешевле официального. О судьбе «серого» рынка техники в России он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Опрошенные РБК представители торговых сетей оценили имеющиеся в России запасы техники Apple и Samsung, прекративших поставки в условиях санкций и логистических сложностей. По словам работников ретейлеров, запасов продукции Apple, Samsung и других ограничивших поставки брендов хватит на два-три месяца. После окончания этого срока высока вероятность появления «серого» рынка.

«В принципе, «серый» рынок у нас был и до этого. Приличная часть телефонов разных брендов ввозилась не через официальные каналы, теперь просто изменится пропорция. Официальный поставок станет значительно меньше, неофициальных значительно больше. При этом покупательная способность россиян, очевидно, упадет. Также на техники на рынках станет существенно меньше, а предлагаемая продукция — дешевле. Имею ввиду, не дешевле в цене, а дешевле, менее качественными, станут сами линейки», — предположил Надоршин.

Рост цен на продукцию «серого» рынка, по оценкам экономиста, будет равен величине обесценивания рубля, но не больше.

«"Серый" рынок всегда дешевле официального, так что рост будет, но не такой значительный, как можно было бы ожидать. Кроме того, часть официальных производителей все же останутся или вернутся в Россию. Дело в том, что сейчас дефицит наблюдается во многом из-за проблем с перевозками, компаниям проще поставлять продукцию на другие рынки, чем в Россию. Но через какое-то время все наладится. Так что проблем с тем, чтобы купить официальную западную продукцию не будет, но доля "серых" рынков все равно будет значительно больше», — заключил Надоршин.

Потребительские гаджеты и электроника не попали под санкции США и Евросоюза, их можно поставлять в Россию с минимальными ограничениями — за исключением закупок государственными органами, чиновниками и фигурантами санкционных списков. Однако некоторые компании, в числе которых Apple, самостоятельно объявили о временном уходе с российского рынка.