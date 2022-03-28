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Оценены запасы техники Apple и Samsung в России

Ретейлеры оценили запасы Apple и Samsung в России на два-три месяца

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Опрошенные РБК представили торговых сетей оценили имеющиеся в России запасы техники и электроники Apple и Samsung, прекративших поставки в условиях санкций и логистических сложностей.

По словам работников ретейлеров, запасов продукции Apple, Samsung и других ограничивших поставки брендов хватит на два-три месяца. При этом в крупных сетях фиксируется нехватка некоторых моделей смартфонов Apple, в частности, iPhone 11 и 12. После повышения расценок цены на них сопоставимы со стоимостью iPhone 13 в конце прошлого года.

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По итогам 2021 года Samsung занимал первое место на российском рынке смартфонов с долей в 32,1 процента. Также в тройку входили китайская Xiaomi (29,1 процента) и Apple (15,2 процента).

Ретейлеры наблюдают проблемы с поставками техники и электроники большинства производителей, включая китайских. Это связано с логистическими трудностями вследствие отказа многих транспортных компаний от работы в России.

Потребительские гаджеты и электроника не попали под санкции США и Евросоюза, их можно поставлять в Россию с минимальными ограничениями — за исключением закупок государственными органами, чиновниками и фигурантами санкционных списков. Однако некоторые компании, в числе которых Apple, самостоятельно объявили о временном уходе с российского рынка.

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Платон Щукин
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