Уилл Смит завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль

Уилл Смит завоевал «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард»

Американский актер Уилл Смит завоевал награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард», пишет ТАСС.

В этой категории также были представлены Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса») и Эндрю Гарфилд (мюзикл «Тик-так-бум»).

Актер начал речь со слов «Ричард Уильямс бы яростным защитником своей семьи». Принимая награду, Смит плакал настолько сильно, что трансляцию были вынуждены прервать заставкой «Оскара». «В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально», — объяснил он свои эмоции.

Также Смит извинился перед Академией, а также перед всеми коллегами, номинированными на премию.

Ранее в марте Смит получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Смита наградили за лучшую актерскую игру в спортивной драме «Король Ричард», где он исполнил главную роль. Его персонаж — Ричард Уильямс — отец теннисисток Сирены и Венус Уильямс. Режиссером картины выступил Рейнальдо Маркус Грин.