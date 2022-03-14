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Уилл Смит получил премию BAFTA за лучшую актерскую игру

Актеру Уиллу Смиту вручили премию BAFTA за главную роль в спортивной драме «Король Ричард»
Уилл Смит

Уилл Смит. Фото: Reuters

Американский актер Уилл Смит получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), передает РИА Новости.

Сообщается, что Смита наградили за лучшую актерскую игру в спортивной драме «Король Ричард», где он исполнил главную роль. Его персонаж — Ричард Уильямс — отец теннисисток Сирены и Венус Уильямс. Режиссером картины выступил Рейнальдо Маркус Грин.

Ранее Смиту уже вручили «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драме» за этот же фильм.

В июне 2021 года сообщалось, что лауреатом BAFTA стал российский документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню». Картина рассказывала о преследовании и пытках представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, а также о секретных тюрьмах и эвакуации людей, которых в республике притесняют за сексуальную ориентацию.

Марина Совина
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