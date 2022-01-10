Уилл Смит завоевал «Золотой Глобус» за лучшую мужскую драматическую роль

Американский актер Уилл Смит завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драме» за фильм «Король Ричард». Об этом сообщает учредитель премии Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) в своем Twitter-аккаунте.

На награду в данной номинации также претендовали британский артист Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Дензел Вашингтон («Макбет»), Хавьер Бардем («Быть Рикардо») и Махершала Али («Лебединая песня»).

Фильм «Король Ричард», в котором Смит исполнил главную роль, рассказывает о жизни отца теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Награду в категории «Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле» забрал Эндрю Гарфилд за мюзикл «Тик-так-бум», а награду за роль второго плана завоевал Коди Смит-Макфи («Власть пса»).

Ранее сообщалось, что церемония вручения премии «Золотой глобус» в 2022 году не будет транслироваться в прямом эфире. Как объяснил представитель Ассоциации иностранной прессы Голливуда, в этом году мероприятие носит частный характер. Информация о лауреатах размещается в режиме реального времени на сайте и в социальных сетях кинонаграды.

