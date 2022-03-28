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В детском саду Красноярска произошла стрельба

Девушка открыла стрельбу из ружья в детском саду Красноярска, никто не пострадал

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярске в детском саду произошла стрельба. Об этом сообщает ТВК Красноярск.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на МВД, девушка пришла с ружьем в учреждение и выстрелила в стену. Она задержана, никто не пострадал.

Инцидент произошел в здании детского сада №31. Неизвестная девушка беспрепятственно проникла в помещение и произвела один выстрел. Сотрудник учреждения удерживал ее до приезда Росгвардии.

На месте работает следственно-оперативная группа, злоумышленницу доставили в отдел полиции.

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Варвара Кошечкина
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