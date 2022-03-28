Полицейские задержали устроившую стрельбу в детском саду Красноярска девушку

МВД сообщило о задержании 20-летней девушки за стрельбу в детском саду Красноярска

Начало событий в новости В детском саду Красноярска произошла стрельба

Сотрудники МВД задержали 20-летнюю жительницу Красноярска, которая выстрелила из ружья в помещении детского сада. Об этом ТАСС сообщили в главке МВД по Красноярскому краю.

По данным полиции, подозреваемая произвела один выстрел в стену, после чего ее обезвредил работник дошкольного учреждения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мотивом поступка стала месть — девушку не вязли на работу в детсад и она, разозлившись, устроила стрельбу, уточняет Telegram-канал Mash.

Ранее 28 марта сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

