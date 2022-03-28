Открывшая стрельбу в детсаду Красноярска заявила об убийстве отца

Полиция нашла мертвого отца в квартире девушки, устроившей стрельбу в детсаду Красноярска

Полиция обнаружила мертвого мужчину в квартире 20-летней жительницы Красноярска, задержанной после стрельбы в детском саду. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Погибший является отцом девушки. В беседе с правоохранителями она призналась в его убийстве, совершенном перед нападением на дошкольное учреждение.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая проведет осмотр.

Ранее 28 марта МВД сообщило о задержании устроившей стрельбу в детском саду девушке. Она пронесла в учреждение ружье, чтобы отомстить за то, что ее не взяли на работу. Ее заметила инструктор по физкультуре и повалила на пол, сообщает Telegram-канал Mash. В этот момент случайно произошел выстрел в стену. На подмогу коллеге бросилась воспитательница, вдвоем сотрудницы детсада удерживали девушку до прибытия наряда Росгвардии.

В результате инцидента никто не пострадал.