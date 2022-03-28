Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска убила отца перед нападением
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против 19-летней девушки, устроившей стрельбу в детском саду Красноярска. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления ведомства Юлия Арбузова.
По ее словам, расследование ведется по двум статьям: о покушении на убийство малолетних и убийство, жертвой которого стал 56-летний отец девушки.
По данным следствия, днем 28 марта 2022 года жительница Красноярска застрелила из ружья отца в квартире, в которой они жили, а затем отправилась в детсад. Внутри здания ее обезвредила воспитатель, заметившая оружие под пальто девушки. Во время задержания прозвучал выстрел, пуля попала в стену. Никто не пострадал.
Следователи установили, что 25 марта подозреваемая посещала детский сад под предлогом трудоустройства.
В ходе расследования СКР намерен дать оценку действиям охранников, обеспечивающих безопасность детсада, в связи с проникновением вооруженной девушки.