Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска убила отца перед нападением

СКР возбудил дело против девушки за стрельбу в детсаду Красноярска и убийство отца

Начало событий в новости Открывшая стрельбу в детсаду Красноярска заявила об убийстве отца

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против 19-летней девушки, устроившей стрельбу в детском саду Красноярска. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления ведомства Юлия Арбузова.

По ее словам, расследование ведется по двум статьям: о покушении на убийство малолетних и убийство, жертвой которого стал 56-летний отец девушки.

По данным следствия, днем 28 марта 2022 года жительница Красноярска застрелила из ружья отца в квартире, в которой они жили, а затем отправилась в детсад. Внутри здания ее обезвредила воспитатель, заметившая оружие под пальто девушки. Во время задержания прозвучал выстрел, пуля попала в стену. Никто не пострадал.

Следователи установили, что 25 марта подозреваемая посещала детский сад под предлогом трудоустройства.

В ходе расследования СКР намерен дать оценку действиям охранников, обеспечивающих безопасность детсада, в связи с проникновением вооруженной девушки.