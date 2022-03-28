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Появились подробности об устроившей стрельбу в детсаду россиянке

Устроившая стрельбу в детсаду №31 Красноярска девушка хотела устроиться туда воспитателем

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Устроившая стрельбу в детсаду №31 Красноярска 20-летняя девушка несколько дней назад хотела устроиться туда воспитателем, но получила отказ. Такие подробности приводятcя в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, россиянка пыталась добиться того, чтобы в дошкольном учреждении ей разрешили ухаживать за коррекционным воспитанником.

После отказа жительница Красноярска пришла в детский сад с ружьем в руках. Двадцатилетняя девушка успела выстрелить в стену.

Остановить россиянку смогли две работницы дошкольного учреждения. Они отобрали у нее оружие и удерживали до приезда оперативников.

Сообщалось, что устроившая стрельбу в детском саду жительница Красноярска находилась в неадекватном состоянии. Девушка заявляла о принижении роли женщины в детских садах, а также высказывала требование к мужчинам, что они должны рожать детей.

Об инциденте в красноярском детсаду стало известно в понедельник, 28 марта. Уточнялось, что стрелявшую быстро удалось задержать, от ее действий никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Анна Щербакова
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