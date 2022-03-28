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Стрелявшая в детском саду россиянка потребовала от мужчин рожать детей

Выстрелившая в детсаду Красноярска 20-летняя девушка заявила о принижении роли женщины

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Девушка, устроившая стрельбу в детском саду в Красноярске, была в неадекватном состоянии. Подробности инцидента приводит NGS24 в своем Telegram-канале.

Источник издания рассказал, что россиянка заявляла о принижении роли женщины в детских садах, а также высказывала требование к мужчинам, что они должны рожать детей.

Также приводится комментарий начальника красноярского управления МВД Геннадия Березина. Он добавил, что инцидент произошел в 14:00 по местному времени (10:00 по московскому). После выстрела 20-летнюю девушку обезвредил сотрудник детсада и удерживал до приезда наряда Росгвардии.

Инцидент в здании красноярского детского сада № 31 произошел ранее 28 марта. Сообщалось, что девушка пришла с ружьем в учреждение и выстрелила в стену. Она задержана, никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Антон Похиляк
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