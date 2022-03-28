Россиянке назначили обязательные работы за фото в стрингах на фоне собора

Россиянке назначили 180 часов работ за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора

В Санкт-Петербурге блогеру Ирине Волковой назначили 180 часов обязательных работ. Об этом в понедельник, 28 марта, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мировой судья признал россиянку виновной по статье 148 УК РФ («Оскорбления религиозных чувств верующих»). «Летом 2020-го Волкова сфотографировалась и сделала видео на фоне Исаакиевского собора, продемонстрировав нижнее белье. Фото и видео разместила в сети, чем оскорбила верующих», — сообщили в пресс-службе. После фотографии в стрингах на девушку завели дело.

28 января сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, что люди, делающие откровенные фото на фоне храмов в России, должны учитывать традиции страны, поскольку такие снимки могут оскорбить целый народ.