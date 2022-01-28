Медведев отреагировал на наказания за откровенные фото на фоне храмов

Люди, делающие откровенные фото на фоне храмов в России, должны учитывать традиции страны, поскольку такие снимки могут могут оскорбить целый народ. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«Наша страна — многонациональная, очень сложная, и мы с вами прекрасно понимаем, что представления, например, о некоторых моральных аспектах отличаются, например, в Москве, с одной стороны, и на Кавказе, с другой стороны. Так было и так будет, но мы живем в единой стране, и в этом смысле мы должны все это совмещать», — сказал Медведев.

Он добавил, что представления о границах возможного в разных странах отличаются. «И так и будет, и попытки навязать, допустим, те или иные ценности, неважно какие, вот таким образом ведут к очень тяжелым последствиям и, как правило, сопровождаются различного рода столкновениями, конфликтами и даже просто национальными стычками. Этого ни в коем случае нельзя допустить в нашей стране. Поэтому реакция должна быть разная, но она должна быть соразмерная, и она должна быть умная», — заключил зампредседателя Совбеза.

В интервью ведущим российским СМИ Медведев ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем.

В 2021 году и начале 2022-го в российских регионах завели несколько дел на участников откровенных фотосессий на фоне храмов и мечетей. Так, 20 января в соцсетях распространилось видео с полуобнаженной девушкой, которая позирует перед фотографом на фоне Московской Соборной мечети. В ролике видно, что девушка одета в верхнюю одежду и нижнее белье. Следственный комитет России предъявил обвинение в оскорблении чувств верующих трем участникам фотосессии.

29 октября суд приговорил блогера Руслана Бобиева и его подругу Асю Акимову к десяти месяцам лишения свободы за провокационную фотосессию возле храма Василия Блаженного в Москве. На снимках они имитировали половой акт.