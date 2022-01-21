Участникам фотосессии с полуголой девушкой у мечети предъявили обвинение

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в оскорблении чувств верующих трем участникам фотосессии с полуголой девушкой у Соборной мечети в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя московского управления СКР.

«Трем фигурантам дела 19, 20 и 40 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих")», — прокомментировала агентству представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Уточняется, что все обвиняемые были отпущены под подписку о невыезде.

Следствие установило, что фигуранты заранее спланировали совершение преступления. «С учетом имеющейся между ними переписки их целью было (...) получение большого числа подписчиков», — добавила Иванова.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после фотосессии у мечети в Москве. По версии следствия, ее участники, «желая надругаться над мусульманской мечетью, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Видео с полуобнаженной девушкой, которая позирует перед фотографом на фоне Московской Соборной мечети, распространилось по соцсетям 20 января. В ролике видно, что девушка одета в верхнюю одежду и нижнее белье. Имам Московской соборной мечети и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал происходящее на видео провокацией. Позднее стало известно, что полиция проводит проверку по факту случившегося.