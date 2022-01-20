Возбуждено уголовное дело после фотосессии девушки на фоне мечети

Московские следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после фотосессии девушки на фоне Московской соборной мечети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»)», — сказала она.

По версии следователей, участники провокационной фотосессии возле мечети в Москве, «желая надругаться над мусульманской мечетью, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Иванова отметила, что местонахождение модели, участвовавшей в съемке уже установлено, скоро женщину доставят в подразделение ведомства для следственных действий.

Ранее 20 января сообщалось, что в социальных сетях распространился ролик, на котором полуголая женщина позирует перед фотографом на фоне Московской соборной мечети в Москве. В кадре можно увидеть, что модель была в шубе, нижнем белье и балаклаве. Глава пресс-службы Совета муфтиев России Гульнур Газиева в беседе с РИА Новости заявила, что такая выходка является «попыткой компенсировать нехватку духовности, глубины и занятий».