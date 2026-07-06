Дачников призвали поберечь сорняки

Биолог Ларионов: Крапива двудомная подойдет в качестве удобрения на дачном участке

Удаление сорняков — обязательная часть ухода за садом и огородом, поскольку они отбирают у посадок свет, воду и питательные вещества из почвы, а также мешают развитию корней овощей или цветов и способствуют развитию болезней. Однако сорняки могут пригодиться в качестве удобрений, рассказал RT профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

Так, крапива двудомная является рекордсменом по содержанию полезных элементов. В ней много азота, калия, магния и кальция. Из крапивы готовят жидкое удобрение: бочку наполняют травой, заливают водой и оставляют бродить на одну-две недели. Полученный концентрат, разбавленный водой (обычно в соотношении 1:10), используют в качестве подкормки для роста листьев и стеблей. Также свежую крапиву используют как мульчу для защиты почвы от пересыхания и обогащения ее минералами.

Одуванчик лекарственный богат калием и микроэлементами, такими как бор и кремний. Настой из одуванчика также используется для полива растений — с ним те становятся более устойчивы к стрессам. Корни репейника содержат инулин и другие биологически активные вещества. Лопух чаще используют в лечебных целях, однако зеленую массу этого растения можно закладывать в компост, добавил биолог. Сныть обыкновенная и клевер способны накапливать азот из воздуха благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями. Если массу растений добавить в почву, накопленный азот высвободиться и станет доступных для культурных растений.

Ранее дачникам напомнили о необходимости создать естественную тень растениям в жару.