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17:19, 2 июля 2026Экономика

Дачникам назвали правила ухода за растениями в жару

Садовод Фурсов: В жару важно создать растениям естественную тень
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В жару дачникам важно создать растениям естественную тень. О том, какие еще работы выполнить в саду в июле, «Вечерней Москве» рассказал садовод Николай Фурсов.

Для естественной тени рекомендуется установить колышки и натянуть нетканый материал с южной стороны. В идеале рассаду нужно скрыть с трех сторон (юга, запада и востока), чтобы не перегревалась почва.

Садовод посоветовал не забывать об обрезке плодовых деревьев — яблонь, груш, слив и черешни. Нужно убрать вертикальные побеги в верхней части кроны, волчковые побеги на скелетных ветвях деревьев, а также прикорневую поросль.

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После сбора крыжовника, жимолости, смородины можно использовать искусственный способ вегетативного размножения растений — черенкование, чтобы сохранить удачный сорт на сезоны вперед. Также нужно обработать плодовые от болезней и вредителей — лучше всего подойдут биологические препараты. По словам Фурсова, в июне начинается пик активности летних вредителей и грибковых инфекций, которые атакуют растения из-за жары.

В июле можно собрать семена анютиных глазок, фиалок и бархатцев, поскольку к середине лета большинство кустов уже обильно отцветает. Кроме того, готовы к сбору мята, монарда и котовник, которые можно использовать как эфирные масла.

Ранее дачникам посоветовали не пить воду из бочки на участке, потому что от нее человек может заразиться сальмонеллезом и токсоплазмозом.

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