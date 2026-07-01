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13:16, 1 июля 2026Экономика

Дачников попросили не пить воду из бочки на участке

Дачникам рассказали о риске сальмонеллеза и токсоплазмоза от сырой воды из бочки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Пить воду из дачной бочки опасно, потому что от нее человек может заразиться сальмонеллезом и токсоплазмозом. Об этом россиян в разговоре с «Москвой 24» предупредил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Такая вода подходит только для полива. Для человека она опасна: в ней могут завестись различные микроорганизмы, в том числе кишечная палочка, что грозит развитием пищевого отравления. Сальмонеллезом можно заразиться, если емкость не закрывается: больная птица пролетит мимо, ее экскременты попадут в воду и растворятся в ней вместе с бактерией.

Если из такой бочки попьют домашние животные, а потом человек, он может подхватить токсоплазмоз, который поражает нервную систему и органы. Кроме того, дождевая вода может содержать металлы и даже микроскопические частицы бензина, которые незаметны и никуда не уходят даже после температурной обработки. Накапливаясь в желудке, они раздражают его стенки, добавил врач.

Ранее дачникам посоветовали чистить сараи только в средствах индивидуальной защиты. Иначе существует риск подхватить опасные инфекции, в том числе мышиную лихорадку, рассказал руководитель департамента «Производственный контроль» Алексей Меньшиков.

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