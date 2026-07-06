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14:36, 6 июля 2026Силовые структуры

Раскрыто дело бросившего пламенный вызов государству российского студента

В Челябинске задержан студент, сжегший на спор свой паспорт в баре
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Челябинске задержан 19-летний студент, который на спор сжег свой паспорт гражданина России в баре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации. На допросе молодой человек рассказал, что сжег паспорт необдуманно, потому что перебрал с алкоголем.

По данным канала, все произошло в пабе на улице Кирова. После сожжения паспорта фигурант вместе с окружающими позировал на камеру, держа в руках тлеющий документ.

Ранее сообщалось, что на месте случившегося прохожие обнаружили корешок сгоревшего документа

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