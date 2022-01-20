Полиция начала проверку после фотосессии девушки на фоне мечети

Полиция начала проверку после фотосессии полуобнаженной девушки на фоне Соборной мечети в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД в Telegram-канале сообщило агентство «Москва».

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети была выявлена видеозапись провокационного характера, на которой девушка на фоне религиозного объекта позирует фотографу в полуобнаженном виде», — сказали агентству в ГУ МВД. Источник в правоохранительных органах уточнил изданию, что речь идет о видео, на котором девушка позирует рядом с мечетью.

Ранее SMM-специалист Мария Катанова, снявшая видео c фотосессией, в своем Instagram извинилась перед пользователями соцсетей. Девушка заявила, что не хотела задеть чувства верующих. Перед этим Катанова утверждала в соцсети, что не являлась участницей фотосессии, а видео сняла для подготовки гайда о том, как не следует продвигать аккаунты в интернете.

Имам Московской соборной мечети и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в беседе с NEWS.ru назвал происходящее на видео провокацией и пообещал сообщить об этом в полицию. По словам Аляутдинова, к нему по поводу ролика обратились многие мусльмане.

На видео с фотосессией у Соборной мечети Telegram-каналы обратили внимание 20 января. На кадрах девушка, одетая в верхнюю одежду, нижнее белье и балаклаву, позирует фотографу рядом с дорогой, через которую расположен религиозный объект.

