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14:41, 6 июля 2026Бывший СССР

В России раскрыли возможную дату начала боев за Славянск и Краматорск

Кнутов: В начале осени могут начаться бои за Славянск и Краматорск
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бои за Славянск и Краматорск могут начаться в начале осени. Об этом рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, передает News.ru.

«Славянско-краматорскую агломерацию мы можем взять в окружение где-то через два месяца. До конца года, непосредственно в осенне-зимнюю кампанию, произойдет освобождение Донбасса. Но может получиться и раньше», — рассказал Кнутов.

Он отметил, что в агломерации находятся мощные укрепления украинской обороны, которые строились с 2014 года, а справиться с ними могут только штурмовые группы ВС России.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило рекрутов из западных стран в район боев у Славянска Донецкой Народной Республики, пытаясь стабилизировать данный участок фронта.

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