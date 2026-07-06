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Из жизни
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14:38, 6 июля 2026Из жизни

Мать пожертвовала жизнью ради спасения сына из водопропускной трубы

В США женщина пожертвовала жизнью, спасая сына из водопропускной трубы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jon Cherry / Getty Images

В штате Теннесси, США, 39-летняя Мэри Эвелин Николь Мэннинг-Келлион пожертвовала жизнью ради спасения сына, который попал в водопропускную трубу. Об этом пишет The Guardian.

Женщина бросилась в трубу, увидев, как туда сносит ее сына. Мальчика протащило через трубу, и он выбрался на поверхность с другой стороны, не пострадав.

Оказавшись на поверхности, он понял, что мать так и осталась внутри трубы. Впоследствии останки Мэннинг-Келлион извлекли спасатели.

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Женщина стала пятой жертвой паводков, которые обрушились на Кентукки и Теннесси. В штатах объявлены предупреждения о мощных ливнях.

Ранее сообщалось, что в Китае 20-летний курьер из провинции Гуйчжоу ценой собственной жизни спас отца и сына, которые упали в бурную реку. Платформа Meituan, где работал курьер, создала фонд помощи его семье в размере 50 тысяч юаней.

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