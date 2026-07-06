Обидевшийся на российского художника из-за разговоров об искусстве ушел на СВО

Суд приостановил дело петербуржца Дубинского, обвиняемого в поджоге мастерской художника

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о приостановлении производства по уголовному делу местного жителя Всеволода Дубинского, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В суд поступило ходатайство временно исполняющего обязанности начальника пункта отбора на военную службу о заключении Дубинским контракта с Минобороны России, которое было удовлетворено. Меру пресечения подсудимому отменили, а его самого передали в распоряжение военного ведомства. Дубинский убывает на специальную военную операцию.

Его арестовали осенью 2025 года после поджога мастерской художника и барда Нельсона Искандаряна, уточняет ТАСС. Они были знакомы с 2018 года и общались на темы искусства. С 2023 года художник стал избегать Дубинского, а тот, обидевшись, решил отомстить.

Как следует из материалов уголовного дела, поздним вечером 26 ноября 2025 года петербуржец поджег подвал дома на улице Полозова, чтобы убить проживающего там художника. В результате сгорела деревянная пристройка, ведущая в подвал дома, и имущество.

Сам хозяин сумел спастись, выбравшись наружу из горящего помещения. Он получил термические ожоги рук.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 14-летнего жителя по подозрению в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне.