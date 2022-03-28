Российские подростки несколько месяцев насиловали 12-летнюю сверстницу

В Пермском крае подростки несколько месяцев насиловали 12-летнюю сверстницу

В городе Находке Пермского края подростки на протяжении нескольких месяцев насиловали 12-летнюю сверстницу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В полицию с заявлением об изнасиловании дочери обратилась мать пострадавшей. Следователи выяснили, что подростки неоднократно насиловали девочку в течение трех месяцев — с сентября по декабрь 2021 года.

СК возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 Уголовного кодекса («Изнасилование»).

В ноябре 2021 года в Екатеринбурге арестовали подростка, который три года насиловал сводную младшую сестру. Об этом стало известно после того, как третьеклассница рассказала обо всем директору школы. Школьник сознался в преступлении.