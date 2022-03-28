Крымские татары сообщили об угрозах со стороны украинских радикалов

Крымские татары на Украине сообщили об угрозах расправы со стороны украинских радикалов

Крымские татары, проживающие в Херсонской области, массово сообщают об угрозах расправы, которые поступают им со стороны украинских радикалов. Об этом рассказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, передает РИА Новости.

«Наши соотечественники сообщают, что украинские радикалы из числа запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" оказывают давление, всячески запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые обучаются в городах Украины, которые находятся под контролем нацистов или учатся за границей», — рассказал Умеров.

По его словам, радикалы требуют, чтобы татары выходили на акции против России, которые затем будут растиражированы в украинских и иностранных СМИ. Умеров призвал татар документировать угрозы. Добытые доказательства о насилии в отношении гражданского населения, подчеркивает он, будут использованы против радикалов на международном трибунале.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал единственной угрозой для мирных жителей Украины в настоящее время вооруженные формирования украинских националистов. По его словам, они размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, а также пытаются спровоцировать как можно больше жертв среди гражданского населения.

24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.