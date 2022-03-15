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Посол России назвал единственную угрозу для мирных жителей Украины

Посол Антонов назвал формирования националистов на Украине угрозой для мирных жителей
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов назвал единственной угрозой для мирных жителей Украины в настоящее время вооруженные формирования украинских националистов. Соответствующий комментарий опубликован на странице российской дипмиссии в социальной сети Facebook.

Дипломат подчеркнул, что в рамках военной спецоперации на Украине российскими высокоточными средствами уничтожаются только объекты военной инфраструктуры. В то же время, указал Антонов, националисты размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, а также прикрываются женщинами и детьми, чтобы спровоцировать как можно большее число жертв среди гражданского населения.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Марина Совина
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